Суд подтвердил картель на рынке поставки медсредств в Свердловской области

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Свердловской области в споре с екатеринбургскими предпринимателями и компаниями, которых сотрудники ведомства уличили в создании картеля на рынке поставки медицинских средств в больницы Среднего Урала. Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд, теперь оно вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году УФАС при проверке закупок больниц Свердловской области выявило шесть подозрительных аукционов, в которых начальная цена снижалась лишь на 1%. Речь идет о закупках в 2017 и 2018 годах дезинфицирующих средств, реагентов, индикаторов и других медицинских средств суммарно на 3,8 млн руб. для нужд Камышловской центральной районной больницы, городской инфекционной больницы Нижнего Тагила, Свердловского областного онкологического диспансера и Свердловской областной клинической больницы № 1.

Проанализировав закупки, антимонопольщики пришли к выводу, что екатеринбургские ООО «Линт-Дор», ООО «Витакор-Урал», ИП Чурсин С. В. и ИП Белоголовский Я. Л. устно договорились о поддержании цен при проведении этих аукционов, то есть создали картель. По мнению УФАС, заключение антиконкурентного соглашения подтверждают такие доказательства как незначительное снижение участниками картеля начальной цены аукционов лишь на 1% (в других аукционах, где участвовал только кто-то один из них, начальная цена менялась в пропорции от 27% до 73%), использование одного IP-адреса при подаче заявок и входе в интернет-банк, одинаковое оформление первых частей заявок и выбор видов поставляемых товаров.

Также антимонопольная служба установила, что участники картеля заключали друг с другом сделки и переводили деньги, и оформили на одного и того же сотрудника «Линт-Дор» доверенности. Кроме того, было установлено, что в свойствах файла заявок участников картеля на аукционы указаны идентичные сведения об авторе. В итоге суды поддержали УФАС: «Оспариваемое решение принято антимонопольным органом в пределах его компетенции, соответствует действующему законодательству РФ и не нарушает права и законные интересы заявителей».

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Мамаева, в данном деле УФАС собрало значительный объем доказательств, которые в совокупности могут свидетельствовать о наличии антиконкурентного соглашения в действиях участников электронных аукционов.

«За последние несколько лет сложилось достаточно обширная судебная практика по доказыванию создания картелей участниками электронных торгов. Если антимонопольный орган находит единую инфраструктуру, хозяйственные связи между участниками аукционов, доказывает отсутствие реальной конкурентной борьбы на торгах, то избежать ответственности удается достаточно редко (в основном, когда УФАС подходит к сбору доказательств формально или допускает процессуальные нарушения)»,— отмечает адвокат.

По словам Антона Мамаева, за создание картелей существует и уголовная ответственность по ст. 178 УК РФ, если деяние причинило крупный ущерб или повлекло дохода в особо крупном размере, «и таких уголовных дел становится все больше и больше в последнее время».

Алексей Охлопков