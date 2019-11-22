Возобновился выпуск газеты «Челябинский рабочий»

Обанкротившуюся газету «Челябинский рабочий» снова начали издавать. Первый выпуск вышел 21 ноября. С понедельника, 25 ноября, ее можно купить в киосках «Вечерний Челябинск», сообщается на странице издания во «ВКонтакте».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», газета «Челябинский рабочий» перестала выходить в июне 2016 года. Вскоре после этого бывшие сотрудники, перед которыми издание накопило долги по зарплате, обратились в суд с требованием признать ЗАО «ЧР-Менеджер» несостоятельным должником. Весной 2017 года компания была признана банкротом. В июне 2018 года товарный знак «Челябинский рабочий» был продан за 225 тыс. руб. Василию Середонину, известному как бывший участник реалити-шоу «Дом-2». В 2005 году господин Середонин участвовал в выборах главы Челябинска, сменив фамилию, имя и отчество и став полным тезкой действовавшего тогда мэра Вячеслава Тарасова. Впоследствии он снял свою кандидатуру.