Суд в Петербурге отправил под домашний арест пользователя, «оправдавшего терроризм» в соцсетях

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении пользователя социальных сетей Александра Коваленко, которого обвиняют по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствие полагает, что Коваленко осуществил публичное оправдание терроризма через социальную сеть «ВКонтакте», опубликовав запись, на которой выразил одобрение действий смертника, устроившего взрыв у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. В результате теракта тогда погиб один человек (сам смертник) и были ранены трое.

Коваленко против домашнего ареста не возражал. Срок избранной ему меры пресечения — до 18 января 2020 года.