При возведении клубного дома в Петроградском районе рухнул строительный кран

Во второй половине дня пятницы, 22 ноября, произошло ЧП на строительной площадке в Петроградском районе Петербурга. На территории, где возводиться жилой дом на пересечении Малой Зелениной и Петергофской улиц, рухнул строительный кран. О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы.

По уточненным данным, инцидент произошел при строительстве клубного ЖК «Октавиа», срок сдачи которого запланирован на четвертый квартал 2022 года. Застройщиком выступает ГК «Балтийская коммерция». «Фонтанка.ру» со ссылкой на директора компании Ивана Архипова уточняет, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что похожее ЧП на Петроградской стороне произошло в апреле этого года, когда при разборе гостиницы «Северная корона» рухнул экскаватор.