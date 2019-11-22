23 ноября в Москве открывается очередной съезд «Единой России». Запланировано выступление президента. По информации “Ъ”, главной темой обсуждения будет создание предвыборного штаба и выборная стратегия 2021 года. Партия намерена искать новых лидеров и привлекать к участию в кампании региональных руководителей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успешности этих планов.

«Единая Россия» засобиралась на выборы с опережением графика. Главная проблема, она же задача, известна — найти новых лидеров, не обидев старых. На эту работу дается два года. Новые лица поведут за собой избирателя и восстановят имидж партии, который немного пошатнулся, хотя результаты последних региональных выборов признаны удовлетворительными. Из того, что сейчас на слуху, можно сделать вывод, что руководство партии не побрезговало известным принципом «все новое — это хорошо забытое старое». Речь, в частности, идет о возвращении старой системы губернаторов-«паровозов», то есть когда глава региона за счет своей популярности тянет за собой всех остальных партийцев.

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Судя по утечкам, прямо на съезде большой партийный пост получит Александр Хинштнейн — его источники назвали перспективным и политически-успешным. Конечно, вопрос этот спорный, да и насколько Александр Евсеевич является новым лицом, тоже однозначно не ответишь. Как бы то ни было, в обиход вводится новый термин «проектный офис» — это, видимо, будет новомодное название предвыборного штаба. Еще партийцы не должны более скрывать свою принадлежность, так как опыт выборов в Мосгордуму признан неудачным. В 2021 году кандидаты пойдут с партбилетом наперевес. Причем лидеры — известные политики, — возможно, будут избираться через одномандатные округа.

Стоит напомнить, что прошлый съезд был посвящен переформатированию — обновлению партии. В итоге ей пришлось прятаться от избирателя. Теперь возвращаемся к началу повествования: как сделать так, чтобы пришли новые лица. Ответ как бы напрашивается: наверное, должны уйти старые, пусть и не все, но хотя бы некоторые.

Однако обидеть никого нельзя. Это вызовет недовольство властных элит.

«Единая Россия» в ее нынешнем качестве не может никуда развернуться. Вот и приходится пересаживать Александра Евсеевича Хинштейна из одного кресла в другое. Призывать на помощь молодых губернаторов, технократов, также рискованно. Где гарантии, что за два года они не растеряют популярность. Да и есть ли она у них? Более того, личность главного партийного реформатора Андрея Турчака также вызывает вопросы, даже если не вспоминать историю с Олегом Кашиным. Андрея Анатольевича нельзя отнести к числу успешных российских политиков, которые достигли каких бы то ни было серьезных результатов, да и в партийном строительстве их, хоть убей, не видно.

Но заменить его тоже нельзя — он сверху одобрен, да и на кого менять? Суть российской политики сейчас — это институт президента, он заступник, он ответственный, а все остальные немного на втором плане. Лидеры они, конечно, сильные, но не так чтобы претендовать на первый план. «Единая Россия» — это как бы приложение к президенту. Какой смысл его кардинально обновлять, если это часть вертикали, ее кирпичик? Наконец, сложно реформировать партию без реформы самой власти — не бывает перемен по разнарядке. Поэтому единственным способом достижения результатов был, есть и будет административный ресурс, как его ни называй. Так что 19-й партийный съезд поворотным не будет. Можно даже рискнуть сказать, что и о выборах думать рано — мало что за два года произойдет. Фальстарт допускаете, товарищи, недруги все ваши планы узнают и придумают очередное «умное голосование». Но если не выборы, что тогда обсуждать? Замкнутый круг получается.