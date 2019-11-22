Горсуд Петербурга постановил расформировать ИКМО «Семеновский»

Городской суд Санкт-Петербурга на заседании 22 ноября постановил расформировать ИКМО «Семеновский». Причиной тому стало неисполнение решения городской избирательной комиссии (она же и подала иск).

Предыдущее заседание было назначено на 20 число. В него, по собственному желанию (в качестве заинтересованного лица) включилась экс-секретарь ИКМО, которая уже подала заявление об отставке. Она заявляла, что не принимала участие в заседаниях после 11 сентября, так как до этого была на больничном, а после ее не приглашали.

Также еще три члена комиссии (на заседании 22 ноября) заявили, что сложили полномочия, а в неисполнении решения СПбИК не виноваты, так как не было приглашены на заседание 28 сентября, на котором и было принято протворечащее решению ГИК решение.

Олег Дилимбетов