Устав от глав

В городской администрации прошли публичные слушания по очередным поправкам в устав Нижнего Новгорода. Среди местных идей были предложения наделить главу города правом назначать заместителей глав районных администраций. Поправки просила отклонить фракция «Справедливой России»: ее депутат заявил, что глава города Владимир Панов правит устав под «свою психологию» и провел аналогии с Древним Римом. Слушания закончились разбирательством с молодежью из «Яблока», которой не дали слова.

В пятничный вечер на публичные слушания по очередным поправкам в устав Нижнего Новгорода администрации удалось мобилизовать чуть более сотни человек: в зале заседаний оставались свободные места. В основном поправки были связаны с приведением городского устава в соответствие с меняющимся федеральным законодательством. Например, предлагаются послабления муниципальным депутатам, подавшим неполную или недостоверную декларацию о своих доходах и имуществе. Сейчас за это они сразу могут лишиться мандата после прокурорской проверки. Поправками предложены более мягкие санкции в зависимости от тяжести ошибки: от предупреждения до освобождения от депутатских полномочий на постоянной основе или занимаемой в думе должности.

Критику вызвали инициативы администрации о расширении полномочий главы города. Так, предложено внести в устав Нижнего Новгорода норму о том, что мэр назначает и освобождает от должности первого заместителя и заместителей глав районных администраций. Глава района вправе только предложить главе города кандидатуры своих замов. Молодые люди из зала пытались понять смысл этих поправок: зачем мэру понадобилось сосредотачивать свою власть над заместителями в районах города. Узнать это непосредственно от главы города не удалось: Владимир Панов на слушания не пришел, прислав вместо себя первого заместителя Наталию Казачкову. Она молчала, а юристы мэрии объяснили новацию «принципом единоначалия». В пример привели устав Нижегородской области и губернатора, который в областном правительстве назначает всех: от своих заместителей до заместителей министров.

Поправки вызвали острую критику со стороны представителя фракции «Справедливой России» Евгения Сабашникова. Он сообщил, что устав Нижнего Новгорода своего рода городская Конституция, и чем меньше поправок в нее вносится, тем лучше для будущего. «С уставом города мы привыкли обращаться аккуратно, а те изменения, которые вносятся главой, вызывают у нашей фракции объективные сомнения. На наш взгляд, мы не можем подстраивать устав города под психологию и управленческие взгляды действующего главы города. Наоборот, это глава должен подстраиваться под основной закон, регулирующий городскую жизнь. А Владимир Панов предлагает усилить свои собственные полномочия с ущербом для своих подчиненных», — заявил депутат Сабашников. По его словам, в Нижнем Новгороде главы районных администраций, «везущие основной воз хозяйственных вопросов», и так обделены. Ранее мэр лишил их статуса своих заместителей, городская дума больше не утверждает их кандидатуры, поэтому главы районов потеряли признак «избранности» и определенную степень защиты. Лишение их права самостоятельно назначать своих заместителей и попытку мэра замкнуть полномочия на себя Евгений Сабашников назвал очередной ошибкой.

Кроме того, депутат раскритиковал предлагаемую поправку о том, что исполнять обязанности главы Нижнего Новгорода во время его отсутствия может не только первый заместитель, но и руководитель аппарата (у Владимира Панова аппаратом руководит его доверенное лицо Людмила Кайнова, давно с ним работающая). Евгений Сабашников сообщил, что Владимиру Панову в этой ситуации проще и логичнее было бы назначить госпожу Кайнову своим заместителем, нежели править устав города. «Напрашивается одна историческая аналогия, когда император Калигула продавил римских депутатов и провел своего коня в сенаторы, а потом и в консулы…», — заключил Евгений Сабашников, попросив не менять статьи устава под аплодисменты зала.

Выступить хотели и представители «Яблока», однако зампред гордумы Николай Сатаев слова им не дал. Ведущий быстро завершил слушания, признав их состоявшимися при участии 113 человек, мнение которых думе предложено учесть при голосовании поправок (впрочем, предложений больше ни от кого не прозвучало). Зал опустел, а расстроенные делегаты от «Яблока» пошли разбираться в президиум, обвиняя Николая Сатаева в нарушении регламента публичных слушаний. «Если я нарушил регламент, напишите на меня в прокуратуру. Она разберется…», — иронично посоветовал ходокам председательствующий. «Обязательно напишем, вы много чего нарушали в своей жизни!», — парировал активист Алексей Садомовский. Николай Сатаев заметил, что ни о чем в своей жизни не жалеет, а учить его не надо, как и устраивать базар в думе. Выплеснув эмоции, депутат и несистемная оппозиция разошлись, окончательно завершив общественную дискуссию.

Роман Кряжев