В Краснодаре для поворота с улицы Ленина на Суворова всегда будет гореть зеленый

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в столице Кубани изменится схема движения на перекрестке улиц Суворова и Ленина. На подходе к Суворова будет организовано две полосы движения вместо одной и установлена дополнительная стрелка светофора, которая всегда будет гореть зеленым. Это позволит непрерывно выпускать транспорт с улицы Ленина направо на улицу Суворова, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По словам главы департамента Владимира Архипова, в настоящее время на загруженном транспортом участке улицы Ленина, протяженностью около 200 м, при движении со стороны улицы Леваневского предусмотрена одна полоса для движения и выезда транспорта на Суворова. В часы пик там образуются заторы. Новая схема движения призвана увеличить пропускную способность участка на 7–10%.

Уточняется, что новая схема организации движения смоделирована с помощью специальной программы Aimsun.

Василий Хитрых