Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России

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|Город
|Средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2018 года (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Средняя стоимость вторичной недвижимости в октября 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м)
|Динамика в ноябре относительно октября
|Динамика в ноябре относительно аналогичного периода прошлого года
|Москва
|197,3
|207,7
|209,2
|0,70%
|6%
|Санкт-Петербург
|118,8
|126,9
|126,9
|0,00%
|7%
|Нижний Новгород
|66,8
|72
|72,4
|0,60%
|8%
|Казань
|78,2
|83,5
|84,4
|1,10%
|8%
|Самара
|61,1
|62,9
|63,5
|1,00%
|4%
|Уфа
|68,2
|72,6
|73,3
|1,00%
|7%
|Краснодар
|59,7
|63,8
|64,7
|1,40%
|8%
|Волгоград
|49,1
|52,1
|52
|–0,2%
|6%
|Воронеж
|47,5
|50,9
|51,8
|1,80%
|9%
|Екатеринбург
|70,9
|74
|74,6
|0,80%
|5%
|Красноярск
|56,3
|62,5
|63,2
|1,10%
|12%
|Новосибирск
|68
|72,6
|73
|0,60%
|7%
|Омск
|45,1
|47,8
|47,9
|0,20%
|6%
|Пермь
|56,4
|60,2
|60,7
|0,80%
|8%
|Челябинск
|41
|41,2
|41,5
|0,70%
|1%