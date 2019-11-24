Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России

Город Средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2018 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость вторичной недвижимости в октября 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2019 года (тыс. руб. за 1 кв. м) Динамика в ноябре относительно октября Динамика в ноябре относительно аналогичного периода прошлого года Москва 197,3 207,7 209,2 0,70% 6% Санкт-Петербург 118,8 126,9 126,9 0,00% 7% Нижний Новгород 66,8 72 72,4 0,60% 8% Казань 78,2 83,5 84,4 1,10% 8% Самара 61,1 62,9 63,5 1,00% 4% Уфа 68,2 72,6 73,3 1,00% 7% Краснодар 59,7 63,8 64,7 1,40% 8% Волгоград 49,1 52,1 52 –0,2% 6% Воронеж 47,5 50,9 51,8 1,80% 9% Екатеринбург 70,9 74 74,6 0,80% 5% Красноярск 56,3 62,5 63,2 1,10% 12% Новосибирск 68 72,6 73 0,60% 7% Омск 45,1 47,8 47,9 0,20% 6% Пермь 56,4 60,2 60,7 0,80% 8% Челябинск 41 41,2 41,5 0,70% 1%