Пережившие социализм организаторы репрессий и борцы с коммунизмом

Питер Габор

Фото: Национальный архив Венгрии

Директор Управления по защите государства (1946–1948), остался на этом посту после его преобразования в Управление государственной безопасности. Снят с должности в 1952 году по обвинению в связях с международным сионизмом. Приговорен к пожизненному заключению. После восстания 1956 года остался в тюрьме, но обвинение и приговор были пересмотрены, срок заключения сокращен. После выхода на свободу в 1959-м работал библиотекарем.

Умер в 1993 году.

Ласло Пирош

Фото: MTI / Wikipedia

По первой профессии мясник. Участвовал во Второй мировой войне на обеих сторонах. Директор Управления государственной безопасности (1953–1956), с 1954 по 1956 год — министр внутренних дел. После расформирования Управления госбезопасности во время Венгерского восстания бежал в СССР. В 1958-м вернулся в Венгрию, работал главным инженером, затем директором завода по производству салями.

Умер в 2006 году.

Бела Кирай

Фото: AP

Профессиональный военный. В 1951 году арестован, в 1952-м приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В сентябре 1956 года освобожден и направлен в больницу. Сбежал из больницы, чтобы примкнуть к восставшим. Стал одним из лидеров повстанческих сил, военным комендантом Будапешта. Возглавил вооруженное сопротивление советским войскам. После поражения восставших бежал в Австрию, был заочно приговорен к смертной казни и лишен венгерского гражданства. После переезда в США основал и возглавил Ассоциацию венгерских бойцов за свободу. Получил степень доктора истории в Колумбийском университете, преподавал военную историю в Бруклинском колледже Нью-Йоркского городского университета. Автор трудов по военной истории и военным наукам. После краха социализма был реабилитирован, восстановлен в венгерском гражданстве. В 1990–1994 годах — депутат Государственного собрания Венгрии, затем советник правительства страны.

Умер в 2009 году.