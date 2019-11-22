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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородская область вошла в число регионов с наименьшей долей суррогатного бензина на АЗС

Доля оборота фальсификата ГСМ в регионе не превышает пяти процентов.

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Она составлена в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за девять месяцев текущего года. Выяснилось, что например, во Владимирской области треть всего топлива — суррогат. Кроме того, очень много некачественного бензина и дизеля в Крыму, Чечне, Костромской, Свердловской и Рязанской областях. А вот в Нижегородской, Калужской, Липецкой и Московской доля оборота фальсификата не превышает 5%.

Автоэксперт Александр Дейч сообщил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что в целом доверяет этой информации. По его словам бензин и дизельное топливо в Нижегородской области сегодня производятся из качественных компонентов на технологичных линиях, и сегодня заниматься производством контрафакта стало невыгодно и опасно. По его словам, единственная механика, которая на сегодняшний день активно используется заправочными станциями – это, в определенной степени, недолив.

Эксперты Нижегородского ЦСМ предупредили, что для того чтобы обезопасить себя от некачественного топлива следует обращать внимание на информацию для потребителей, размещенную на заправках и в кассовых чеках, помнить, что продавец по требованию клиента обязан предъявить копию документа о качестве топлива, не заправлять свой автомобиль только что доставленным бензовозом топливом и отдавать предпочтение проверенным АЗС.

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