Промпредприятия Кубани поставили с начала года продукцию на 244 млрд рублей

В Краснодарском крае отмечен рост поставок продукции промышленными предприятиями региона. Так, с начала этого года было поставлено продукции на 244 млрд руб., что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как отмечают в региональном департаменте промышленной политики, наиболее высоких показателей в текущем году добились предприятия металлургической и химической отрасли, а также компании, выпускающие строительные материалы и готовые металлические изделия.

В 3,2 раза увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 22,2% вырос выпуск резиновых и пластмассовых изделий. Рост производства в отрасли составил 3,4%.

Положительную динамику показали «Еврохим-БМУ», «Армавирский электротехнический завод», краснодарский производитель газов для промышленности «Кубаньтехгаз», а также цементные заводы Новороссийска.

Василий Хитрых