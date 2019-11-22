Еврооблигации Альфа-банка заинтересовали американских инвесторов

По итогам завершившегося накануне размещения еврооблигаций Альфа-банка основной спрос был со стороны международных инвесторов, рассказали “Ъ” в банке. В четверг на Ирландской фондовой бирже прошло доразмещение субординированных еврооблигаций Альфа-банка объемов $450 млн и ставкой купона 5,95%.

По займу предусмотрен колл-опцион 15 апреля 2025 года, погашение — 15 апреля 2030 года. Изначально Альфа-банк ориентировался на спрос в размере $350 млн, но итоговый результат составил $700 млн, что позволило увеличить объем размещения. Доходность к погашению составила 5,73%, тогда как первоначально рынок был ориентирован на 5,84%.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны иностранных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии. При это основной объем спроса был сосредоточен со стороны инвесторы из Соединенных Штатов. По словам главного финансового директора Альфа-банка Алексея Чухлова, четверть выпуска было продано крупным американским фондам. «Спрос со стороны американских инвесторов составил более $200 млн. Этот свидетельствует о возвращении американского спроса на российский фондовый рынок»,— отметил Алексей Чухлов.

По словам аналитика Sberbank CIB Investment Research Екатерины Сидоровой, доразмещение проводилось в формате RegS/144A (первый транш был размещен в формате RegS only), поэтому в нем смогли участвовать и американские инвесторы. «Изменение формата выпуска обеспечило довольно высокий спрос американских инвесторов»,— отмечает госпожа Сидорова.

Отдел финансов