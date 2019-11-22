Глава Минтранса Татарстана выразил готовность встретиться с перевозчиками Казани

Министр транспорта Татарстана Ленар Сафин заявил, что готов встретиться с перевозчиками Казани, чтобы обсудить вопрос компенсаций за перевозку льготников в общественном транспорте города. При этом, как сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства, открытое письмо ассоциации перевозчиков Татарстана к ним пока не поступало.

На встречу господин Сафин также пригласил представителей госкомитета Татарстана по тарифам и комитета по транспорту Казани. Однако, для конкретного обсуждения со стороны перевозчиков Татарстана должна быть предоставлена «прозрачная информация по затратам, связанным с перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам».

По данным Минтранса, сумма компенсаций за перевозку льготников в Татарстане устанавливалась по методике, которая была утверждена постановлением кабмина республики. Там учитывается действующий тариф для оплаты проезда билетами длительного пользования на 50 и более поездок, установленного постановлением госкомитета республики по тарифам. При этом справки-расчеты на компенсацию предоставляют органы местного самоуправления, на основании чего министерство транспорта Татарстана перечисляет заявленную сумму.

В пресс-службе Минтранса Татарстана также прокомментировали информацию о продаже автобусов со стороны перевозчиков Казани, заявив, что число рейсов и транспортных средств на маршруте определены контрактами комитета по транспорту Казани с перевозчиками, и эти требования необходимо выполнять. Но если у транспортных предприятий остаются лишние автобусы, которые они хотят продать, то они имеют на это право.

"Ъ-Казань"