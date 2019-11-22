На «ЮГАГРО 2019» эксперты отметили успехи Кубани в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Во вторник, 19 ноября, в ВКК «Экспоград Юг» открылась Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО».



Открывая выставку, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выставка за годы своего существования стала ведущей рабочей площадкой для общения, деловых встреч, приобретения новой техники. «Сегодня здесь присутствуют представители более 35 стран – это ведущие производители Великобритании, Италии, Германии, Франции, Канады, Китая. У нас разные подходы к ведению сельского хозяйства, но цель одна – выращивание и производство качественной продукции, улучшение жизни на селе, развитие АПК и экономики наших стран», – сказал Вениамин Кондратьев.

В этот же день состоялось основное мероприятие деловой программы выставки «ЮГАГРО» - пленарное заседание «Защита агробизнеса: проблемы и пути решения». Открыл заседание заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка, рассказавший в своём выступлении об исполнении регионом национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Данные, которые он привёл в своём докладе, внушают оптимизм: так, плановое назначение на 2019 год, установленное в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», выполнено в регионе на 83,4%, что составляет почти 2 млрд долларов.

Наибольшие объемы экспорта, по словам заместителя главы региона, приходятся на зерновые культуры – 1,4 млрд долларов. В рамках национального проекта власти Кубани планируют через пять лет довести экспорт продукции АПК до 3,8 млрд долларов, или на 46% к уровню 2018 года.

По словам Андрея Коробки, в этом году рост экспорта масложировой продукции составил 37%, сгущенных консервов – 43%, сыров – 40% и винодельческой продукции – 13%. По сравнению с прошлым годом поставки выросли почти в десятки раз.

Вице-губернатор также отметил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса был увеличен в крае в том числе благодаря модернизации предприятий и повышению их конкурентоспособности. Кроме того, край готов помогать потенциальным предприятиям-экспортерам в выходе на зарубежный рынок.

«С этого года предприятия кондитерской области начинают получать краевые субсидии на закупку сырья. Из федерального и краевого бюджетов субсидируются мелиоративные мероприятия для наращивания товарной массы сельхозпродукции», – добавил вице-губернатор.

О ситуации на российском рынке зерна рассказал собравшимся президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. По его словам, в этом сезоне рентабельность по зерну выросла до 20%, с 11% в прошлом сезоне, однако этого пока недостаточно – для поддержания текущего инвестиционного потенциала нужно иметь рентабельности минимум 30%, а для расширенного воспроизводства нужна рентабельность 30-40%. Из хороших новостей Аркадий Злочевский отметил победу России в тендере, объявленном Саудовской Аравией на поставки зерна, объем поставки составит 1,02 млн т ячменя.

По данным Россельхознадзора, Саудовская Аравия является основным импортером российского ячменя - по итогам 2017-2018 сельскохозяйственного года (июль 2017 г. - июнь 2018 г.) экспорт ячменя из России в королевство превысил 2,7 млн т. Кроме того, ежегодно страна закупает на мировых рынках более 3 млн т пшеницы.

В пленарном заседании также приняли участие генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, президент ассоциации «Росспецмаш», президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, руководители и представители краевых отраслевых ведомств.

Выставка «ЮГАГРО» продолжит свою работу до 22 ноября.