В Казани мужчину будут судить за покупку черной икры на 2,6 млн рублей

В Казани перед судом предстанет 33-летний житель Владивостока Михаил Полозун, которого обвиняют в незаконном приобретении черной икры более чем на 2,6 млн руб. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международным договором РФ» (п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году через интернет купил в Приморском крае у неизвестного свыше 500 г рыбы калуги, после чего доставил ее в Казань и разместил в мессенджерах объявление о продаже. При этом он знал, что икра дикой калуги является ценным биологическим ресурсом и незаконно добыта браконьерами в реке Амур. Полицейские под видом покупателей поймали обвиняемого с поличным при продаже икры за 16 тыс. руб. Он также планировал подобным образом продать еще порядка 9 кг икры калуги и амурского осетра, которые он приобрел в Приморском крае.

В итоге обвиняемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам более чем на 2,6 млн руб, считает следствие. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"