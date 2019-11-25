Как мы станем более лучше одеваться

То, что макроэкономические индикаторы не предназначены для непосредственного восприятия населением страны, хорошо известно. Скорее, на благоприятное отношение к условному увеличению прогноза роста ВВП на 0,5 процентного пункта или к росту реальных располагаемых доходов на 0,7 п. п. нам укажет равнодушие комментаторов текста о них в сети — обыкновенно и позитивное, и негативное изменение каких-либо прогнозов сопровождается (основанными на реальных, но не имеющих отношения к статистике обстоятельствах пищущего) негодующими обвинениями экономистов и СМИ в утаивании правды. Важнее бывают частные обстоятельства, дополняющие макроиндикаторы. Так, как следует из опубликованного на прошлой неделе отчета BoF и McKinsey по рынку моды State of Fashion 2020, для России мало кем воспринимаемое всерьез увеличение темпов роста в следующем году с нынешних 1,3–1,7% ВВП до 1,5–2% может быть дополнено оживлением на российском fashion-рынке.

Сам по себе отчет для мирового рынка моды является крайне алармистским: если еще весной 2019 года на нем ждали в основном восстановления (49% опрошенных игроков), то сейчас — новых проблем (восстановления в 2020 году ждут теперь лишь 9%). РФ по оценкам отчета — девятый по величине рынок одежды в мире, к тому же с 2014 года довольно проблемный. Тем не менее, отчет содержит специальную главу по России (наряду с Китаем и Юго-Восточной Азией), отмечающую признаки восстановления на «сильно поляризованном» fashion-рынке, причем сразу на двух полюсах. В массовом сегменте все очень конкурентно, и есть примеры двузначного роста выручки наиболее удачно работающих сетей. В luxury-сегменте крупнейшие игроки имели в 2018 году максимальную с 2014 года выручку, и в первом полугодии 2019 года дела у них шли не хуже. По версии BoF и McKinsey, надеяться на успешный 2020 год на фоне ожидаемых мировых проблем российским игрокам позволяют три фактора. Ритейлеры одежды в РФ сильно настроены конкурировать, в том числе по ценам. Кроме этого, слабый рубль и рациональное поведение крупных luxury-ритейлеров, конкурирующих в этом случае с европейскими столицами, позволяют им качественно бороться за выручку китайских туристов. Наконец, цифровизация в России работает на этот рынок: доля онлайн-продаж одежды выросла за пять лет с менее 5% до 10% и останавливаться не предполагает. Иностранным ритейлерам отчет теперь предлагает входить на рынок РФ с онлайн-продаж и лишь затем открывать магазины (пять лет назад рекомендован был обратный порядок). Перечисляемые в отчете другие тренды в России — по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге, центрах прибыли индустрии — практически совпадают с отмеченными для столиц стран ЕС.

Ощущение «растущей экономики» в РФ, между тем, может в 2020 году прямо зависеть от этого прогноза по конкретному рынку. Растущий ВВП нельзя примерить — в отличие от новой одежды.