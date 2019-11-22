За 10 месяцев 2019 года Удмуртия сэкономила 2 млрд рублей за счет единой системы закупок

Удмуртия сэкономила 2 млрд руб. за январь-октябрь 2019 года благодаря единой системе закупок. Это на 700 млн руб. больше, чем за весь прошлый год, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьера Анатолия Строкова, который выступил с докладом о реализации программы оздоровления государственных финансов региона в Совете Федерации.

«Если говорить о доходах бюджета Удмуртской Республики, то самый значительный рост был получен за счет увеличения кадастровой стоимости объектов недвижимости. У нас работает профессиональная команда оценщиков. Это позволило нам на 50% закрыть потери этого года по исключению из налогооблагаемого оборота движимого имущества. У нас выпадающих доходов было на 400 млн руб., из которых 200 млн руб. за счет увеличения кадастровой стоимости мы привлекли в бюджет»,— отметил господин Строков в докладе.