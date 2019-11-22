Минобразования Башкирии нашло поставщиков новогодних подарков

Минобразования Башкирии подвело итоги двух аукционов на поставку кондитерских новогодних подарков и мягких игрушек — крысу бежевого, серого и меланжевого цвета в вязаных шапочках и варежках — для участников Республиканской новогодней елки. Общая начальная сумма закупок составляла 1,01 млн руб.

Как указано в итоговых протоколах, победителем аукциона на поставку мягких игрушек признан индивидуальный предприниматель Рустем Саитов, который предложил исполнить контракт с 30% дисконтом, за 350,01 тыс. руб. Кондитерские подарки поставит ООО «Юнайт». Компания готова отработать с 28% дисконтом, за 362,89 тыс. руб.

Победители обязаны до 16 декабря поставить минобразованию по 780 игрушек и сладких подарков.

Майя Иванова