Организации, открывающие газовые автозаправки в Петербурге, смогут рассчитывать на субсидии

Организациям, которые реализуют в Петербурге инвестиционные проекты по строительству газовых автозаправок, будут предоставляться субсидии. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о предоставлении таких субсидий. Средства на субсидии, 120 млн рублей, впервые выделены Петербургу из резервного фонда правительства РФ.

Межбюджетный трансферт будет направлен на компенсацию затрат на строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций во Фрунзенском, Пушкинском и Колпинском районах.

В настоящее время в городе работают 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Согласно соглашению Смольного с и ПАО «Газпром», к 2023 году число таких станций должно вырасти до 25. На газе в Петербурге работают 163 автобуса, более 20 единиц спецтехники.