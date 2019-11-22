В Москве на выборах муниципальных депутатов могут разрешить голосовать с 16 лет

Голосовать на выборах муниципальных депутатов в столице могут разрешить с 16 лет, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В пятницу, 22 ноября, он выступил на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

«Рано или поздно, я уверен, молодежь с 16 лет будет голосовать не только на выборах, связанных со станцией метро и решением каких-то городских вопросов… Нужно смотреть и поработать над этим с законодательной точки зрения»,— сказал господин Шапошников (цитата по ТАСС).

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Муниципальных депутатов избирают в районах Москвы на срок пять лет. Они занимаются вопросами благоустройства, капитальным ремонтом домов, строительством объектов и другими проблемами на местном уровне.

Последние выборы прошли 10 сентября 2017 года. Кандидаты от оппозиции смогли получить большинство в восьми муниципальных собраниях. «Единая Россия» получила на муниципальных выборах около 75% мандатов.

Подробности — в материале “Ъ” «Выборочная демократия».