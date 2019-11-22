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Фото: Сергей Грачев / Коммерсантъ

Удмуртия переходит на «прямые выплаты»

Новый механизм выплаты пособий обсудили на круглом столе

20 ноября в региональном отделении Фонда социального страхования России по Удмуртии (ФСС) обсудили новый механизм выплаты пособий — так называемые «прямые выплаты». Эксперты собрались на круглом столе и рассказали о преимуществах и рисках готовящейся реформы. Мероприятие прошло при поддержке издательского дома «Комсомольская правда».


Напрямую из Фонда

С 1 января в Удмуртии меняется механизм выплаты пособий. Теперь каждый работающий житель республики будет получать больничные, и выплаты по материнству напрямую из ФСС, минуя работодателя.

«Такая схема выплат действует уже в 59 регионах России. Теперь и в Удмуртии выплаты не будут зависеть от финансового состояния работодателя, пособия — выплачиваться вовремя и без обмана, а выплата — не зависеть от дня выдачи зарплаты. К тому же, положенная сумма поступит к гражданину любым удобным для него способом — на карту "Мир", банковский счет или по почте — наличными»,— рассказал исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Ильдар Гадршин.

Преимущества и риски

Преимущества в принятии нового механизма есть и у работодателя. Во-первых, теперь ему не придется изымать деньги из оборота предприятия для выплаты пособий работнику — исключается зачетная схема. Во-вторых, вся ответственность за правильный расчет и начисление денег ложится на плечи ФСС. Однако, как и у любого нововведения, у «прямых выплат» есть и риски.

Проблема: Возможное увеличение времени выплаты пособия. Это может произойти из-за несвоевременного предоставления работодателем информационного реестра, согласно которому ФСС должен будет начислить пособия. Этому есть две причины: работодатель может направить реестр не вовремя или неправильно его заполнить.

Решение: Избежать ошибок при заполнении поможет ФСС. Сейчас специалисты активно проводят обучающие семинары для работодателей, график которых публикуется на сайте ведомства и в социальных сетях. А в правильном формировании реестра поможет тестовый контур, воспользовавшись которым, можно «набить руку» — тоже можно найти на сайте ФСС по Удмуртии.

Электронные больничные и «прямые выплаты»

Может показаться, что эти две вещи никак не зависят друг от друга, но реальность абсолютно противоположна. От того, принимает ли работодатель электронные больничные, с 1 января будет зависеть и быстрота оформления документов и сроки начисления пособий.

Если электронный больничный принимается — работодатель в разы облегчит свою работу. Дело в том, что так он сможет активировать выплату нажатием одной кнопки: у него уже есть сформированный электронный реестр. А тем, кто принимает исключительно бумажные справки, придется от руки заполнять необходимую форму. Часто — в авральном режиме. Поэтому не исключены некорректное заполнение и несоблюдение сроков.

«Электронные больничные в России начали выдаваться с сентября 2017 года, с тех пор в Удмуртии сформировано около 145 тыс электронных листков нетрудоспособности, а в России — почти 17 млн руб. Количество формируемых электронных больничных каждый месяц возрастает, но еще есть над чем работать»,— рассказал руководитель отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения ФСС Станислав Галин. Кстати, получить электронный листок можно в любом медучреждении Удмуртии.

Будь в курсе!

На круглом столе также представили электронных помощников ФСС. Сервисы позволяют получить практически любую услугу онлайн, не выходя из дома.

1. «Личный кабинет ФСС». На сайте https://lk.fss.ru/ любой зарегистрированный пользователь может оставить заявку на получение пособия или технических средств реабилитации для инвалидов. Здесь же можно следить за очередью на санаторно-курортное лечение для льготной категории граждан, а также самостоятельно рассчитать размер необходимой выплаты. Получить справку, направить обращение в Фонд или запросить любую интересующую информацию – все это доступно в личном кабинете.

2. Социальный навигатор. Всю необходимую информацию можно получить и через удобное мобильное приложение. Например, узнать, где находится социальный объект, быть в курсе актуальных новостей Фонда, индивидуально рассчитать размер пособия или подать обращение. «Социальный навигатор» можно скачать бесплатно на платформе Play Market.

Анастасия Волкова


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