Морозная погода ожидается в выходные в Нижегородской области Температура воздуха опустится по ночам до -15 градусов.

Холодную погоду без снега прогнозируют синоптики в регионе в выходные дни.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. По ее словам, в субботу и воскресенье на погоду в Нижнем Новгороде и окрестностях по-прежнему будет оказывать влияние мощный антициклон, сформированный в сухом арктическом воздухе. Поэтому осадков на фоне слабой облачности не ожидается.

Зато будет морозно. В ночные часы колебания температуры воздуха от -10 до -14 градусов, а при прояснениях до 15–17 градусов мороза. Днем температура воздуха будет в пределах -5 -9 градусов. В Нижнем Новгороде днем в субботу и воскресенье ожидается легкий морозец. Столбики термометра будут в районе отметок -4 – 6 градусов, ветер слабый.

Напомним, что приход холода в регион, по данным МЧС, обошелся без серьезных происшествий, связанных с изменением погоды. Все коммунальные службы и подразделения МЧС сработали четко, а синоптики своевременно предупредили нижегородцев о приближении морозной погоды.