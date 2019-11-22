Три дома и булыжная мостовая в Уфе получили статус памятников

Башкультнаследие включило три старинных особняка 1990 годов постройки по улице Октябрьской революции в реестр объектов культурного наследия. Среди них — «Восточный дом усадьбы Ольшевских», «Западный дом Ушковой Е.К.» и «Восточный дом второй усадьбы попечительства бедных». Предметом их охраны являются месторасположение объектов на красной линии, сложная конфигурация крыш, композиция и архитектурно-художественное расположение фасадов, элементы фасадов, указано в постановлении ведомства. С 2017 года здания фигурировали в качестве выявленных объектов культурного наследия.

Также в реестр включена «Булыжная мостовая улицы Трактовой» 18 века. Это замощенная камнем центральная часть улицы Урицкого на участке от сквера имени Космодемьянской до дома №19 по улице Трактовой.

Влада Шипилова