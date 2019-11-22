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В Петербурге открыли памятник Михаилу Калашникову

В Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ открыли памятник Михаилу Калашникову.

Открытие монумента приурочено у к 100-летию со дня рождения оружейника. Работу скульптора Владимира Курочкина установлена перед входом в музей. В церемонии открытия приняли участие, в том числе, представители командования Западного военного округа и Миноброны РФ.

Напомним, что в петербургском музее хранится крупнейшая в мире коллекция оружия, созданного Михаилом Калашниковым.

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