Уфимский штаб Навального просит СК проверить слова Радия Хабирова на соответствие УК

Штаб Алексея Навального в Уфе сегодня обратился в Генпрокуратуру России и СК с заявлением, в котором просит дать юридическую оценку высказыванию главы Башкирии Радия Хабирова, сообщила его координатор Лилия Чанышева в Facebook. Господин Хабиров на прошедшей сегодня встрече с главными редакторами региональных СМИ отметил, что если бы он участвовал в организации публичных слушаний по бюджету на 2020 год, которые состоялись в минувший вторник, то не пустил бы на мероприятие членов уфимского штаба оппозиционера. Активисты просят проверить высказывание главы Башкирии на предмет нарушений прав и свобод человека (ст.136 УК РФ).

«Ничем незаконным штаб не занимался, мы лишь хотели реализовать своё право на участие в публичных слушаниях по бюджету»,— пояснила Лилия Чанышева в Facebook.

Напомним, в минувший вторник госпоже Чанышевой не дали выступить на публичных слушаниях по бюджету на 2020 год, которые проходили в здании Курултая республики. Попытка активистки выступить с трибуны, несмотря на запрет, была пресечена: ее стащили с трибуны под руки.

Майя Иванова