23 ноября, суббота
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Раскрываемость наркопреступлений в регионе увеличилась на четверть

Борьба с наркотиками развернута даже в интернете.

от

Раскрываемость наркопреступлений в Нижегородской области в этом году увеличилась практически на четверть.


Такие данные привели на открытом форуме прокуратуры Нижегородской области. За девять месяцев расследовано около 1 600 из трех тысяч наркопреступлений.

С другой стороны, жертвами наркотиков в этом году стали 45 нижегородцев. На учете у нарколога стоит почти 6 тысяч жителей области. Ведется работа и с юными жителями региона. Около 5 тысяч нижегородских школьников в этом году прошли тест на наркотики. 23 подростка оказались постоянными потребителями запрещенных веществ.

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов рассказал, что действовать надо одновременно на нескольких направлениях, а именно продолжать натиск на организованную преступность и контрабанду, совершенствовать подходы к лечебной системе, организовать работающую систему профилактики, а через нее уменьшить спрос на криминальный товар.

Как отмечают в прокуратуре, на сегодняшний день не все медучреждения имеют необходимое оборудование для освидетельствования состояния наркотического опьянения, что резко снижает эффективность борьбы с этим недугом. Однако, в этом году в 27 учреждений здравоохранения были закуплены специальные анализаторы. Также правоохранители вместе с общественными организациями проводят мониторинг сайтов и соцсетей, где выявляют страницы, через которые распространяются наркотики.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Нижегородская область вошла в число регионов с наименьшей долей суррогатного бензина на АЗС Доля оборота фальсификата ГСМ в регионе не превышает пяти процентов.
Морозная погода ожидается в выходные в Нижегородской области Температура воздуха опустится по ночам до -15 градусов.
За строительство Ледовой арены частично заплатит областной бюджет Цена проекта возросла почти вдвое и превысила 10 млрд рублей.
Еще десять трамваев передаст бесплатно Москва Нижнему Новгороду Вагоны морально устарели для столицы, но еще послужат нижегородцам.
Местом для проведения митингов в Приокском районе станет площадка у кинотеатра «Импульс» Коммунистам отказано в проведении митинга на площади Киселева.
Министерство ЖКХ не предлагало взымать с жителей деньги на реконструкцию систем ГВС Региональный министр опроверг слова замдиректора городского департамента.
Профиль пользователя