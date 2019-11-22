Раскрываемость наркопреступлений в регионе увеличилась на четверть Борьба с наркотиками развернута даже в интернете.

Раскрываемость наркопреступлений в Нижегородской области в этом году увеличилась практически на четверть.

Такие данные привели на открытом форуме прокуратуры Нижегородской области. За девять месяцев расследовано около 1 600 из трех тысяч наркопреступлений.

С другой стороны, жертвами наркотиков в этом году стали 45 нижегородцев. На учете у нарколога стоит почти 6 тысяч жителей области. Ведется работа и с юными жителями региона. Около 5 тысяч нижегородских школьников в этом году прошли тест на наркотики. 23 подростка оказались постоянными потребителями запрещенных веществ.

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов рассказал, что действовать надо одновременно на нескольких направлениях, а именно продолжать натиск на организованную преступность и контрабанду, совершенствовать подходы к лечебной системе, организовать работающую систему профилактики, а через нее уменьшить спрос на криминальный товар.

Как отмечают в прокуратуре, на сегодняшний день не все медучреждения имеют необходимое оборудование для освидетельствования состояния наркотического опьянения, что резко снижает эффективность борьбы с этим недугом. Однако, в этом году в 27 учреждений здравоохранения были закуплены специальные анализаторы. Также правоохранители вместе с общественными организациями проводят мониторинг сайтов и соцсетей, где выявляют страницы, через которые распространяются наркотики.