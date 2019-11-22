Житель Самары госпитализирован после взрыва газового баллона у ТЦ «Стара-Загорский»

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Взрыв газового баллона произошел в пятницу возле ТЦ «Стара-Загорский» в Самаре. Инцидент произошел в 10:03 (MSK+1) на ул. Стара-Загора в Промышленном районе города. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Установлено, что произошел взрыв газового баллона (использовался для обогрева овощной продукции), находящегося внутри кузова (термобудка) автомобиля. В результате происшествия погибших нет»,– говорится в сообщении.

От взрыва пострадал мужчина 1963 года рождения – водитель указанной машины. Он был госпитализирован с травмами средней степени тяжести в самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Семашко. Также была повреждена оконная конструкция ТЦ «Стара-Загорский» на площади 4 кв. м.

Георгий Портнов