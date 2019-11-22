В Самойловском районе ведутся поиски 12-летнего подростка

В Саратовской области ведутся поиски 12-летнего мальчика.

По данным правоохранительных и следственных органов, житель села Песчанка Самойловского района Артур Шмыглев пропал вечером 21 ноября. По словам его друзей, они расстались со сверстником около 21 часов 30 минут на пересечении улиц Калинина и Ленина, подросток пошел в сторону дома, но дома не появился. В настоящее время о его местонахождении ничего не известно. Возбуждено уголовное дело по ст. «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, в первой половине октября в Саратове в течение двух суток велись поиски девятилетней девочки. Она была найдена убитой в гараже микрорайона СХИ, подозреваемый задержан.

Марина Ковалева