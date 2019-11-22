Русская Шанель

С 22 по 24 ноября в московском бутике Chanel на Петровке можно увидеть, примерить и уточнить возможность приобретения украшений из последней коллекции Chanel High Jewelry, посвященной связям Габриэль Шанель с Россией. Судя по масштабу коллекции в 63 украшения, разнообразию техник и стилей, связей было много и разных.

Габриэль Шанель и великий князь Дмитрий Павлович, 1924 год

Габриэль Шанель входила в круг строгих модернистов, для которых «чем меньше, тем лучше», а «орнамент — это преступление». Но наряду с минималистским стилем Шанель увлекалась и пышным барочным декором из золота и горного хрусталя в византийском и венецианском духе. В 1911 году Шанель познакомилась с великим князем Дмитрием Павловичем, привлекательным молодым человеком со светлыми глазами, и князь открыл ей мир новых мотивов и форм. Страсть, вспыхнувшая между Мадемуазель и Дмитрием, начала, выражаясь музыкальным языком, в жизни Шанель славянскую тему. Последующие знакомства с бежавшими от революции деятелями искусства — со Стравинским и Дягилевым, «Русским балетам» которого она окажет поддержку, и его блистательными артистами, Леонидом Мясиным, Сержем Лифарем и Борисом Кохно — укрепляют ее связь с русской культурой.

«Я была очарована русскими»,— говорила Шанель. Она изменяет язык моды, дополняет его длинными туниками, гимнастерками, пальто в стиле тулупов, подпоясанными широкими блузами, наподобие традиционной русской рубахи. В 1923 году парижское издание Vogue отмечает, что ее модели украшены вышивками в старинном русском стиле. Действительно, с 1921 года эксклюзивные вышивки для модного Дома создавались в ателье «Китмир», открытом великой княжной Марией Павловной, родной сестрой Дмитрия, при содействии Габриэль. Расшитые ею модели пользовались таким успехом, что она не успевала выполнять заказы. Великий князь Дмитрий также представляет своей возлюбленной знакомых соотечественников в эмиграции. Некоторые из них быстро становятся ее близкими друзьями, как, например, князь Кутузов, которого она нанимает личным секретарем. Шанель гордится тем, что ее манекенщицы и продавщицы принадлежали к русскому высшему свету, и заявляет: «Именно русские показали женщинам, что трудиться — не постыдно. Мои великие княгини занимались вязанием».

Квартира Габриэль Шанель на Рю Камбон, 31 в Париже

Притом что в ее квартире на улице Камбон стояло огромное зеркало в резной раме с двуглавым орлом, Габриэль Шанель никогда не бывала в России.

Грезами Шанель о России навеяна новая коллекция высокого ювелирного искусства LE PARIS RUSSE DE CHANEL. И двуглавому орлу в ней отведено особое место. Его фигура в сочетании с восьмиугольником (форма того самого зеркала) или камелией украшает центральную часть кольца и сверкает в колье. Орел соседствует с мотивами, характерными для русского декоративного искусства. Яркие вышивки рубах, резные узоры кокошников, головные уборы из бархата с жемчугом и позументами, платки и традиционные набивные рисунки находят отражение в резных узорах украшений для волос, в изящных мотивах серег, длинных жемчужных колье и драгоценных «платков» с желтыми сапфирами, гранатами, изумрудами и бриллиантами. Прозрачность бриллиантов усиливает яркость цветовой палитры украшений, напоминающих о ремесленных традициях и пышности «Русских балетов».

В 1967 году Шанель не смогла присутствовать на собственном показе в Москве на Красной площади. Вместо нее поехали манекенщицы. В знак благодарности они привезли ей букеты из пшеничных колосьев. Пшеничный колос, один из символов Chanel, в новых украшениях сочетается с золотом и солнцем, символом удачи, и подчеркивает тему коллекции. Подаренные моделями букеты Габриэль поставила рядом с пшеничным снопом из бронзы, созданным для ее квартиры Робертом Гуссансом. Они пополнили ее личную сокровищницу воспоминании о далекой стране, в которой она никогда не была, но к которой все время обращалась в своем творчестве.