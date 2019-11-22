С жителей Удмуртии будут брать комиссию при оплате коммунальных услуг через почту и банки

С начала 2020 года у жителей Удмуртии начнут взимать комиссию при оплате коммунальных услуг через платежные сервисы банков и «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Это связано с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 05.09.2019г. №1164, согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством РФ, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги»,— говорится в сообщении.

Сотрудники банков и почты будут обязаны предупреждать клиентов о взимании комиссии и ее размере при приеме платежей. Произвести оплату без комиссии можно в сервисе «Личный кабинет». Для регистрации на сайте достаточно иметь электронную почту и указать номер своего лицевого счета.