«Все вертится вокруг мяса разных отрубов»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда предлагают в заведении.

Ресторан «Жажда крови» от создателей «Кофемании» создавала звездная команда. Кроме ресторатора Игоря Журавлева и мясного эксперта Павла Поцелуева, в проекте участвовала архитектор Евгения Ужегова, создавшая для «Жажды крови» очень стильный и, как всегда, необычный интерьер, главной особенностью которой стала невероятно тесная рассадка. Столы в новом ресторане стоят так тесно, что вы практически соприкасаетесь локтями с сидящими за соседними столами гостями — на подобное еще ни один ресторан в Москве не решался, это настоящий прорыв.

Что касается меню, то все в нем вертится вокруг мяса разных отрубов и от разных производителей. Бренд-шеф Павел Поцелуев сам активно рассказывает о мясе гостям — для этого даже предусмотрен специальный дегустационной сет. Так что те, кто жаждет как можно больше узнать о премудростях прожарки, разделки, откорма и вызревания теперь знают, куда бежать за информацией.

Те, кто просто хочет поесть мяса, могут рассчитывать на самую полную в Москве по количеству мясных поставщиков a la carte с российскими, аргентинскими и японскими отрубами, на необычные зрелые стейки, выдержанные в виски, и на безупречные бургеры, перекочевавшие в «Жажду крови» из Cheapside, на месте которого он и открылся. Кто совсем не жаждет крови, может довольствоваться стейком из цветной капусты в кунжутном соусе и форелью в соусе терияки.