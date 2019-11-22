«Самые дорогие варианты находятся в районе Серебряного бора»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, где чаще всего располагается недвижимость с собственными набережными.

Жить у воды — приятное преимущество, особенно в черте города. Рядом есть место для прогулок и спорта. Вид из окна красивый и вдохновляющий. И если лет десять назад новых жилых проектов с собственными набережными в Москве было крайне мало, и в основном это были объекты высокого класса с действительно высокими ценами на квартиры в них, то сегодня предложения на берегу перестали быть редкостью. Только в текущем году на рынок вышли три новых комплекса с собственной благоустроенной береговой линией. Всего в городе 13 таких новостроек.

Причем в разных районах города и сразу в нескольких сегментах — от комфорт-класса до элитного. Но чаще все же благоустройство берега реки или водохранилища планируется в кварталах бизнес-класса. Кстати, часть строящихся проектов расположилась на территории бывших пром-зон. И примечательно, что застройщики зачастую сами финансируют благоустройство речных берегов, хотя речь идет о задаче общегородского значения. При этом цены на квартиры и апартаменты в проектах с собственными набережными зачастую вполне привлекательны и находятся, как говорят эксперты, в рынке.

По данным брокеров компании «Метриум», минимальный бюджет на покупку квартиры у реки составляет менее 3,5 млн руб. за студию около 20 кв м в Мякинино. В пределах МКАД цены уже выше на миллион за ту же студию, но чуть большей площади, к примеру, в Марьино. Максимальный бюджет зависит от локации, класса-проекта, видов из его окон и масштабов приобретаемого личного пространства. Но самые дорогие варианты все же находятся в районе Серебряного бора. Там будет район таунхаусов и вилл с причалом для яхт.