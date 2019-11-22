«Место, где можно полностью уединиться от мира»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, зачем актеры приобретают себе «личный рай».

«Звездные» острова сегодня! Несмотря на то, что большинство знаменитости предпочитают покупать острова исключительно для себя, Шакира, например, приняла решение приобрести свой собственный кусочек рая совместно с некоторыми близкими друзьями. Совладельцами острова Бондс Кей стоимостью $ 16 млн являются Роджер Уотерс и Алехандро Санс. Остров уже сейчас может похвастаться частными пляжами, художественными галереями и роскошными отелями.

Мел Гибсон приобрел Маго-Айленд в 2005 году за $ 15 млн. Остров находится в районе архипелага Фиджи в Южной части Тихого океана. В то время как некоторые звезды превращают свои острова в частные курорты, Гибсон решил поступить наоборот — сохранить место как можно ближе к его первозданному виду. Леонардо Ди Каприо купил свой личный остров в 2005 году за $1,75 млн. Он расположен неподалеку от Белиза в Карибском море. Актер не только на словах планирует превратить свою собственность в экологически чистый рай, но и действительно ведет переговоры с сетью Fours Seasons, дабы создать на острове зеленый отель.

Николас Кейдж в 2006 году приобрел багамский остров Лиф Кей за $3 млн. Кстати, соседним островом неподалеку от Нассау владеет ни кто иной, как Джонни Депп. Изначально Кейдж планировал развивать туристическую инфраструктуру и превратить остров в курорт, однако сделать это не получилось, поскольку там живет исчезающий вид игуан. Кейдж выставил его на продажу, но уже в два раза дороже, чем купил. Кейт Бланшет владеет совсем небольшим островком в Тихом океане. Оценивается он всего $200-500 тыс. Но главное — не цена, а место где она с семьей могла бы полностью уединиться от мира.