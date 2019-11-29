Оглавление

6 Расписание недели
Книги
12 56 книг, которые надо купить на non/fiction
Выбор Игоря Гулина и Лизы Биргер
25 «Я называюсь писателем, но часто чувствую себя массажистом»
Давид Гроссман о Холокосте, стендапе и освобождении от истории
Выставки
26 Живопись приятного впечатления
Анна Толстова о Томасе Гейнсборо
Кино
30 Зоркость крота
Василий Степанов о фильме Томаса Хайзе
32 Вся президентская грусть
Михаил Трофименков о Михаиле Горбачеве в фильме Вернера Херцога
33 Что смотреть на «Артдокфесте»
Выбор Ксении Рождественской
Сериалы
38 Тяжелая шапка Виндзоров
Татьяна Алешичева о новом сезоне «Короны»
Театр, которого не было
39 Идеальная несвобода
Ольга Федянина и Сергей Конаев о «Турбазе» Анатолия Эфроса
Музыка
42 15 альбомов ноября
Выбор Бориса Барабанова
Ресторанная критика
44 Дарья Цивина о «Жажде крови» и PinzaUno
Еда
45 Алексей Зимин о салате из цветной капусты
Дорогие удовольствия
46 Среди крупных камней
Елена Стафьева о коллекциях Jacob & Co.
48 Совершенное внутри обыденного
Марина Прохорова о фотографиях Петера Линдберга для Christian Dior
Новые вещи
50 Выбор Виктории Михайленко
Звери
54 Ольга Волкова о тоса-ину