Оглавление

6 Расписание недели

Книги

12 56 книг, которые надо купить на non/fiction

Выбор Игоря Гулина и Лизы Биргер

25 «Я называюсь писателем, но часто чувствую себя массажистом»

Давид Гроссман о Холокосте, стендапе и освобождении от истории

Выставки

26 Живопись приятного впечатления

Анна Толстова о Томасе Гейнсборо

Кино

30 Зоркость крота

Василий Степанов о фильме Томаса Хайзе

32 Вся президентская грусть

Михаил Трофименков о Михаиле Горбачеве в фильме Вернера Херцога

33 Что смотреть на «Артдокфесте»

Выбор Ксении Рождественской

Сериалы

38 Тяжелая шапка Виндзоров

Татьяна Алешичева о новом сезоне «Короны»

Театр, которого не было

39 Идеальная несвобода

Ольга Федянина и Сергей Конаев о «Турбазе» Анатолия Эфроса

Музыка

42 15 альбомов ноября

Выбор Бориса Барабанова

Ресторанная критика

44 Дарья Цивина о «Жажде крови» и PinzaUno

Еда

45 Алексей Зимин о салате из цветной капусты

Дорогие удовольствия

46 Среди крупных камней

Елена Стафьева о коллекциях Jacob & Co.

48 Совершенное внутри обыденного

Марина Прохорова о фотографиях Петера Линдберга для Christian Dior

Новые вещи

50 Выбор Виктории Михайленко

Звери

54 Ольга Волкова о тоса-ину