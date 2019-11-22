В Кургане арестовали бизнесмена за контрабанду рачков в Таиланд

Управление ФСБ по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя ООО «Биотех» Сергея Акулова по факту контрабанды стратегически важных биологических ресурсов в Таиланд. Речь идет об уникальных рачках рода Artemia, которых браконьеры выловили в озере Медвежьем, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года Сергей Акулов приобрел у неустановленных лиц не менее 40 тонн незаконно добытой артемии на стадии цист. Для легализации и последующей поставки биоресурсов за границу руководитель ООО «Биотех» подал в Уральское управление Росприроднадзора подложные документы о том, что товар был произведен в 2017 году. Компания получила разрешение на экспорт рачков на общую сумму свыше 16 млн руб., в связи с чем Минпромторг РФ выдал предпринимателю соответствующую разовую лицензию. Однако в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории ООО «Биотех» в Кургане сотрудники ФСБ и Тюменской таможни изъяли биоресурсы, предназначенные на экспорт в Таиланд. Согласно экспертному заключению, изъятые рачки идентичны образцам цист, выловленных в 2019 году из озера Малое Медвежье Петуховского района, на добычу которых у «Биотеха» разрешения не было.

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («контрабанда и незаконный оборот стратегически важных биологических ресурсов в крупном размере»). 22 ноября Курганский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. До 20 января обвиняемый будет содержаться в СИЗО №1.