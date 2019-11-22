В выходные в Татарстане ожидается морозная погода

В ближайшие выходные на территории Татарстана сохранится морозная погода, говорится в сообщении Гидрометцентра. Это связано с тем, что в данный момент территория Европейской части России находится под воздействием мощного антициклона с рекордно высоким атмосферным давлением.

По данным синоптиков, 23 ноября в Татарстане температура воздуха ночью опустится до -8..-13, при прояснениях до -18, днем она составит 5..-10. В этот день также ожидается переменная облачность. Будет дуть северо-западный умеренный ветер. 24 ноября столбики термометров ночью покажут-9..-14, при прояснениях до -19. Днем воздух прогреется до -5..-10. На дорогах местами сохранится гололедица.

"Ъ-Казань"