Главбуха больницы в Троицке обвиняют в хищении 2,3 млн рублей

Управление СК России по Челябинской области предъявило обвинения главному бухгалтеру и сотруднице бухгалтерии одной из больниц Троицка. Они подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации более 2,3 млн руб. (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу челябинского СКР.

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 годах вносили ложные сведения в бухгалтерские документы и незаконно начислили себе зарплату на сумму более 2,3 млн рублей. Эти деньги они присвоили, частично использовав для погашения кредитов.