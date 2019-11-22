Sotheby’s International Realty откроет офис в Петербурге

Мировая сеть Sotheby’s International Realty заявила о планах открытия петербургского офиса до конца 2020 года, рассказали в компании. Офис будет специализироваться на локальной элитной недвижимости — как городской, так и загородной, зарубежной недвижимости для life style и инвестиций, а также программ инвестиционного гражданства.

По словам управляющего директора Russia Sotheby’s International Realty Ирины Мошевой, в компании видят увеличение спроса на недвижимость в Петербурге, в том числе и среди международных клиентов. «Петербургским покупателям, в свою очередь, будут предложены новые сервисы мирового уровня»,— добавила госпожа Мошева.

В настоящее время стратегическим партером и официальным представителем Sotheby’s International Realty в Петербурге является компания Vipflat. Генеральный директор Vipflat Леонид Рысев рассказал “Ъ-СПб”, что офис мировой сети будет представлять собой совместный проект двух компаний под брендом Sotheby’s и будет работать в Петербурге как отдельное юрлицо.

Мировая сеть Sotheby’s International Realty создана аукционным домом Sotheby’s и в настоящее время включает 1 тыс. офисов в 72 странах мира.

Мария Кузнецова