«Татнефть» объявила о переименовании «СИБУР Тольятти» в «Тольяттикаучук»

Компания «Татнефть» переименовала купленное в начале ноября 2019 года ООО «СИБУР Тольятти» в ООО «Тольяттикаучук», говорится в сообщении предприятия.

«Татнефть» получила все документы, которые подтверждают смену названия ООО. Гендиректором переименованного предприятия является Юрий Морозов. «Переименование не влияет на исполнение предприятием своих обязательств перед третьими лицами, государственными органами, а также работниками в рамках Коллективного договора и выполнения иных социальных программ»,— говорится в сообщении «Татнефти».

Напомним, что ООО «СИБУР Тольятти» уже носило название ООО «Тольяттикаучук» с 1999 по 2016-й год.

"Ъ-Казань"