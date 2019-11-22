КСП проверит контракт на ремонт парка «Екатерингоф»

Контрольно-счетная палата проверит исполнение контракта по капитальному ремонту парка «Екатерингоф». Проверка запланирована на декабрь.

Ранее экономический отдел ГУ МВД выяснил, что часть средств, выделенных на работы, была потрачена на посторонние цели. Сами работы до сих пор не завершены.

Подрядчиком объекта выступала компания «Рос Сервис», контракт с ней на 82,45 млн рублей был заключен в 2018 году. Соглашение предусматривало, что в ходе капремонта будут отремонтированы инженерные сети, фасады зданий и выполнено благоустройство.