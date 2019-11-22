Генпрокуратура проверит минэкологии Челябинской области по жалобам миасского бизнесмена

Генеральный прокурор России Юрий Чайка направит сотрудников центрального аппарата в Челябинск для поверки министерства экологии Челябинской области по жалобам представителей ООО «Горнолыжный курорт “Солнечная долина”» на необоснованные проверки. Об этом решении генпрокурор заявил на личном приеме предпринимателей Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Немало вопросов касалось необоснованных проверочных мероприятий. В частности, представитель ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» жаловался на действия должностных лиц министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД. Юрий Чайка отметил, что в первом полугодии года за различные нарушения при проведении проверок привлечено более 1 тыс. должностных лиц контролирующих ведомств»,– сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина», расположенный в окрестностях Миасса, принадлежит предпринимателю Олегу Сиротину. Он также владеет курортом «Золотой пляж» на озере Тургояк, к которому неоднократно предъявляла претензии природоохранная прокуратура.