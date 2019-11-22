Продлен арест обвиняемому в коммерческом подкупе самарскому активисту ОНФ

Самарский районный суд в пятницу оставил под арестом депутата совета депутатов Самарского района и активиста Общероссийского народного фронта и депутата Аркадия Лазарева. Об этом “Ъ-Волга” рассказал защитник обвиняемого Андрей Соколов.

Мужчина будет содержаться под стражей в течение еще трех месяцев – до 23 февраля 2020 года.

Активист ОНФ и член «Единой России» был задержан 24 сентября сотрудниками УФСБ по Самарской области. Самарский районный суд арестовал его на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе. В деле фигурирует ООО «БСТ». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО было создано 14 августа 2013 года и зарегистрировано в Безенчуке. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. специализируется на перевозке грузов автотранспортными средствами.

Георгий Портнов