22 ноября, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Продлен арест обвиняемому в коммерческом подкупе самарскому активисту ОНФ

Самарский районный суд в пятницу оставил под арестом депутата совета депутатов Самарского района и активиста Общероссийского народного фронта и депутата Аркадия Лазарева. Об этом “Ъ-Волга” рассказал защитник обвиняемого Андрей Соколов.

Мужчина будет содержаться под стражей в течение еще трех месяцев – до 23 февраля 2020 года.

Активист ОНФ и член «Единой России» был задержан 24 сентября сотрудниками УФСБ по Самарской области. Самарский районный суд арестовал его на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе. В деле фигурирует ООО «БСТ». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО было создано 14 августа 2013 года и зарегистрировано в Безенчуке. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. специализируется на перевозке грузов автотранспортными средствами.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Пресс-релизы

Профиль пользователя