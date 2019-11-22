Суд в Башкирии заблокировал сайты с пропагандой АУЕ и рекламой магнитов для скрутки счетчиков

Гафурийский межрайонный суд обязал заблокировать 23 сайта, содержащих запрещенную информацию, передает пресс-служба республиканской прокуратуры. Из них 12 порталов рекламировали магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ, 11 сайтов пропагандировали криминальный образ жизни среди несовершеннолетних — так называемую субкультуру «АУЕ». Вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.

Иски о запрете распространения информации, содержащейся на сайтах, и их блокировке, подала районная прокуратура. Судебные решения направлены для исполнения в органы Роскомнадзора.

Влада Шипилова