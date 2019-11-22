22 ноября, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Суд в Башкирии заблокировал сайты с пропагандой АУЕ и рекламой магнитов для скрутки счетчиков

Гафурийский межрайонный суд обязал заблокировать 23 сайта, содержащих запрещенную информацию, передает пресс-служба республиканской прокуратуры. Из них 12 порталов рекламировали магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ, 11 сайтов пропагандировали криминальный образ жизни среди несовершеннолетних — так называемую субкультуру «АУЕ». Вход на порталы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.

Иски о запрете распространения информации, содержащейся на сайтах, и их блокировке, подала районная прокуратура. Судебные решения направлены для исполнения в органы Роскомнадзора.

Влада Шипилова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя