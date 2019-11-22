В Кургане пройдет пикет против ввоза урановых «хвостов» из Германии на Урал

Штаб Алексея Навального в Курганской области проводит пикет протии ввоза урановых «хвостов» на территорию Новоуральска (Свердловская область). Информация о проведении мероприятия размещена на странице штаба в социальной сети «ВКонтакте».

«Дочерняя компания “Росатома” и немецкая фирма Urenco заключили контракт, согласно которому в Россию на дообогащение доставят 12 тыс. т опасных отходов до 2022 года. Как обычно, нам обещают, что это временно, их якобы вернут обратно. Только вот в 2021 году Германия выйдет из атомной энергетики. Следовательно, “хвосты” просто оставят там, где разместили изначально, — в Новоуральске, городе, который находится в 80 километрах от Екатеринбурга и в 450 километрах от Кургана. Там, кстати, летом произошла утечка радионуклидов», - говорится в сообщении штаба.

Акция пройдет 24 ноября в ЦПКиО. Это гайд-парк, и согласование властей для организации мероприятия не требуется.