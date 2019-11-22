Сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» пойдут под суд за мошенничество на 5 млн рублей

В Татарстане перед судом предстанут четверо сотрудников казанского подразделения ГБУ «Безопасность дорожного движения». Они обвиняются в мошенничестве на 5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Уголовное дело рассмотрит Приволжский райсуд Казани.

По данным следствия, обвиняемые решили вступить в преступный сговор, чтобы похищать деньги у людей, деятельность которых связана со сферой грузоперевозок. Для этого они придумали план, согласно которому грузоперевозчикам и их представителям предлагалось решить вопрос о непривлечении водителей транспортных средств к административной ответственности за перегруз. В обмен потерпевшие должны были давать обвиняемым 1 тыс. руб. за рейс якобы для передачи сотрудникам ГИБДД. В итоге фигуранты нанесли ущерб 16 физлицам на 5 млн руб., уточнили в прокуратуре.

Трое из обвиняемых признали вину. Их отпустили под подписку о невыезде. Еще один свою причастность не признал, в связи с этим его заключили под стражу, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"