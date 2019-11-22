Проезд по КАД в районе с Московского шоссе зароют вместе со съездами

На петербургской кольцевой автодороге (КАД), в районе развязки в Московским шоссе, временно закроют для проезда все съезды и проезд по магистрали в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнив, что перекрытия будут вводиться в ночь с 23 на 24 ноября и с 24 на 25 ноября 2019 года. Закрывать движение будут не более чем на 20 минут за один раз.

Интервалы перекрытия: 01:00 – 01:20, 02:00 – 02:20, 03:00 – 03:20, 04:00 – 04:20 по мск.

Уточняется, что перекрытия связаны с работами на высоковольтных воздушных линиях в рамках реконструкции воздушной линии 110 кВ Ленсоветовская-1 . В зоне монтажных работ линия проходит над КАД.