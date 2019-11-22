В Сосновоборском районе заведующая поликлиникой осуждена за указание фальсифицировать анализы мужа

Заведующая поликлиникой «Сосновоборской участковой больницы» признана виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. руб. и запрещено в течение 2,5 лет занимать руководящие должность в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что в августе 2018 года должностное лицо дало указание сотруднице клинико-диагностической лаборатории подменить образцы крови, отобранной у ее супруга для медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на образец крови другого человека (женщины). В результате этих действий химико-токсикологическое исследование не выявило состояние опьянения у лица, чьи образцы крови фактически были исследованы. Сотрудник ГИБДД вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении супруга злоумышленницы. Действия заведующей стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Иван Сергеев