Суд отменил итоги голосования на участке в МО №7

Василеостровский районный суд рассмотрел иск кандидата в муниципальный совет Ивана Старикова («Яблоко») и постановил отменить итоги голосования на УИК №114. Теперь истец должен стать муниципальным депутатом.

Как сообщил корреспонденту “Ъ-СПб” господин Стариков, по окончании дня голосования комиссия, якобы, потеряла итоговый протокол по муниципальным выборам и решила устроить пересчет. Наблюдатели и члены комиссии от оппозиционных кандидатов на него приглашены не были (это также установил суд). После данного пересчета у всех кандидатов прибавилось по паре голосов. Только у одного «единоросса» Андрея Горячкова результат увеличился на 72 голоса.

На данном участке результаты считывал комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). За день до дня голосования его тестировали, и ошибок он не допускал. Истцы также обратили внимание суда на то, что участковая комиссия не стала перепроверять результаты выборов губернатора, хотя бы КОИБы были универсальными.

По словам Ивана Старикова, по выходе из зала заседания ответчики (представители ИКМО и УИК) начали планировать апелляцию.

Олег Дилимбетов