Красноярцы пожаловались на перебои с льготным препаратом для лечения ВИЧ

ВИЧ-положительные жители Красноярского края пожаловались на перебои в получении противовирусного препарата «Долутегравир» (он же «Тивикай»), который закупается государством и выдается по льготам. Об этом рассказал общественной организации «Перебои.ру» один из пациентов по имени Александр.

«В схему входит "Долутегравир", но сегодня мне его заменили на "Регаст", мотивируя это тем, что на данный момент его не выдают, хотя на складах он есть»,— написал житель города в своем обращении. Консультант «Перебои.ру» пояснил, что проблемы с выдачей препарата в регионе начались в октябре, но в конце того же месяца выдача лекарства возобновилась. Мужчине порекомендовали обратиться к руководству СПИД-центра и в минздрав, пообещав, что команда организации поможет разобраться в сложившейся ситуации.

Как рассказал Тайге.инфо пресс-секретарь «Губернских аптек» (на складах организации хранится партия препарата) Анатолий Патюков, старый контракт с краевым минздравом по предоставлению лекарства у аптечной сети закончился: «В ноябре минздрав снова отыграл эту закупку, мы оказались победителями, но расстояние между "победил в закупке" и подписанием контракта имеет место быть».

Юлия Сасевич